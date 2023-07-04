04 июля 2023 г. 09:15

На саммите НАТО выступит Светлана Тихановская и обсудит размещение ядерного оружия в Беларуси

 
Zerkalo.io
Svetlana Tichanovskaja
Svetlana Tichanovskaja
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

В рамках саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11−12 июля, состоятся два мероприятия, организованных лидером белорусских демсил Светланой Тихановской. Среди прочего там обсудят размещение ядерного оружия в Беларуси, сообщила пресс-служба политика.

В пресс-службе рассказали, что Светлана Тихановская получила приглашение принять участие в Общественном форуме НАТО — она выступит на одном из круглых столов и на мероприятиях, организованных Атлантическим советом.

Кроме того, по инициативе лидера демсил в ​​рамках саммита пройдут два сайд-ивента (параллельных мероприятия) по Беларуси, на которых будут обсуждаться роль нашей страны в трансатлантической безопасности и размещение на ее территории российского ядерного оружия. В мероприятиях примут участие министры, представители правительств и дипмиссий стран — членов НАТО, а также эксперты.

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