На первом энергоблоке БелАЭС требуется замена элемента турбогенератора

Как сообщает пресс-служба Минэнерго Беларуси, выявлена необходимость заметы одного из элементов возбудителя турбогенератора. К процессу привлечен российский завод-изготовитель.

После завершения работ планируется провести дополнительные испытания и диагностику оборудования и систем турбогенератора. Лишь после них будет проводиться подключение блока к сети.