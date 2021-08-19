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БелАЭС завершила ревизию оборудования и технологических систем на первом энергоблоке. Она была организована после срабатывания автоматической системы защиты генератора 12 июля. С тех пор первый энергоблок остается отключенным от сети.
На первом энергоблоке БелАЭС требуется замена элемента турбогенератора
© Itar-Tass / Scanpix

Как сообщает пресс-служба Минэнерго Беларуси, выявлена необходимость заметы одного из элементов возбудителя турбогенератора. К процессу привлечен российский завод-изготовитель.

После завершения работ планируется провести дополнительные испытания и диагностику оборудования и систем турбогенератора. Лишь после них будет проводиться подключение блока к сети.

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