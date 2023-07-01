01 июля 2023 г. 11:32

На новом снимке военной базы в Беларуси — почти 300 палаток

 
bbcrussian.com
ФОТО: Planet Labs

Би-би-си получила от компании Planet Labs новый, гораздо более четкий, чем опубликованный ранее, спутниковый снимок военной базы под белорусским городком Осиповичи. На нем видны почти 300 только что появившихся небольших одинаковых объектов — предположительно палаток.

Мониторинговый канал «Беларускі Гаюн», пересчитав объекты и предположив, что это — армейские палатки М-30 на 30 человек каждая, сделал вывод, что на базе под Осиповичами разбит лагерь на 8000 человек.

О том, что на базе под Осиповичами срочно строят лагерь для наемников из ЧВК «Вагнер», первым на этой неделе сообщило со ссылкой на местных жителей российское независимое издание в эмиграции "Верстка". Официальных подтверждений или достоверных свидетельств того, что в этот новый лагерь переберутся именно "вагнеровцы", пока нет.

По официальной версии Кремля и белорусского лидера Александра Лукашенко, после попытки мятежа 24 июня желающим наемникам из ЧВК "Вагнер" будет позволено перебраться в Беларусь. Туда же должен был уехать и основатель ЧВК Евгений Пригожин, но достоверных сведений, где он находится сейчас, нет.

База, на которой обнаружены новые объекты, расположена примерно в 20 км от городка Осиповичи, примерно в 100 км на юго-восток от Минска и примерно в 200 км по прямой от украинской границы.

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bbcrussian.com
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