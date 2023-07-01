На новом снимке военной базы в Беларуси — почти 300 палаток

Мониторинговый канал «Беларускі Гаюн», пересчитав объекты и предположив, что это — армейские палатки М-30 на 30 человек каждая, сделал вывод, что на базе под Осиповичами разбит лагерь на 8000 человек.

О том, что на базе под Осиповичами срочно строят лагерь для наемников из ЧВК «Вагнер», первым на этой неделе сообщило со ссылкой на местных жителей российское независимое издание в эмиграции "Верстка". Официальных подтверждений или достоверных свидетельств того, что в этот новый лагерь переберутся именно "вагнеровцы", пока нет.

По официальной версии Кремля и белорусского лидера Александра Лукашенко, после попытки мятежа 24 июня желающим наемникам из ЧВК "Вагнер" будет позволено перебраться в Беларусь. Туда же должен был уехать и основатель ЧВК Евгений Пригожин, но достоверных сведений, где он находится сейчас, нет.