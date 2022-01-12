Произнося свою речь, Лукашенко среди прочего отметил, что Беларусь научилась находить "эффективные ответы на любые вызовы".
— Подтверждение — то, как мы справляемся с ковидной пневмонией. Вот на моем примере вы видите сегодня, — заявил он, указав на себя и добавил: — Все, что нами сделано и делается, — исключительно для сохранения здоровья и жизни наших людей.
Имел ли в виду Лукашенко свое нынешнее состояние или то, что почти два года назад он уже болел коронавирусом — сказать сложно. В Беларуси о болезнях первого лица государства официально никогда не сообщалось. Разве что об этом рассказывал Лукашенко сам.
Так в июле 2020 года, выступая перед руководством и личным составом войсковой части 3214 внутренних войск МВД, Лукашенко извинился за свой сиплый голос и пояснил, что бессимптомно перенес коронавирус. Такое заключение, по его словам, сделали врачи накануне.
В декабре того же года Лукашенко сказал, что не будет прививаться от коронавируса.
"Я вакцинироваться, прививаться не буду — мое настроение личное. Личное — не как президента. Иммунитет выработан, значит, будет легче", — заявил он во время посещения городской детской инфекционной клинической больницы Минска.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Ждут существенные изменения в управлении пандемией: действия разделены на три группы (5)
Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис...
Генсек НАТО: мы будем защищать наших союзников (45)
В Брюсселе в штаб-квартире Североатлантического...
В Литве вспоминают январские события, у парламента зажжены костры (5)
В Вильнюсе начались мероприятия по случаю Дня...
Опасный сценарий может повториться: улицы Вильнюса могут превратиться в каток
Компания Grinda , которая присматривает за улицами...
Договор между ЛЖД и "Беларуськалием" будет расторгнут с февраля (20)
Правительство в среду утвердило принятое в декабре...