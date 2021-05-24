"Продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания"

"Роман Протасевич собственной персоной. Жив, здоров, бодр и очень словоохотлив", - написано под видео.

Когда именно было сделано видео, не указано.

Видео появилось после того, как в понедельник вечером мать Протасевича сообщила о том, что по неподтвержденной информации ее сын найден в одной из минских больниц. Состояние его критическое — проблемы с сердцем. Об этом ей сообщили доброжелатели.

Наталья Протасевич — мать Романа Протасевича — подтвердила сообщение о госпитализации сына в разговоре с белорусским телеканалом «Белсат». Женщина уточнила, что получила эту информацию от «людей из медицинских кругов».

Правдива ли она, Наталья Протасевич не знает. Но отмечает, что у сына наблюдались проблемы с сердцем. У Романа есть проблемы с сердцем, из-за этого его не взяли в армию. Однажды у него было предынфарктное состояние.

<…> Если ему что-то там сделали, то это могло спровоцировать сердечный приступ. Наталья Протасевич добавила, что не знает, в какой больнице может находиться ее сын, поскольку «информация [о его госпитализации] переходила от одних докторов к другим». Обновлено. МВД Беларуси заявило, что данные о госпитализации Протасевича недостоверны. Он находится в минском СИЗО № 1, жалоб на состояние здоровья от него не поступало, утверждает МВД.