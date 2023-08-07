На границах Беларуси и ЕС опускается "железный занавес"

Возможное закрытие границы между Беларусью и Польшей стало за последние недели, пожалуй, самой обсуждаемой политической темой среди белорусок и белорусов. И для подобных опасений действительно есть веские основания.

Сегодня тогдашние надежды на "Европу без границ" или, по крайней мере, на "Европу с открытыми границами" представляются наивными фантазиями, а "железный занавес" на востоке Европы медленно опускается и грозит захлопнуться уже в ближайшее время. А разворачивается эта очередная европейская драма на границах Беларуси, пишет в специальной колонке для рубрики DW "Беларусь. Перспективы" историк Алесандр Фридман. Обсудить мнение автора и поделиться своим можно под соответствующим постом в телеграм-канале "DW Беларусь".

В Германии 13 августа будет отмечаться 62-я годовщина возведения стены в Берлине. Почти три десятилетия Берлинская стена оставалась символом холодной войны и "железного занавеса", разделившего Европу. После падения стены в 1989 году казалось, что в истории "железного занавеса" в Европе поставлена жирная точка, а закрытые границы канут в историю вместе с 20 веком - веком двух мировых войн, геноцидов и диктатур.

И Александр Лукашенко , и его коллега Владимир Путин выступают с открытыми угрозами в адрес Варшавы, Вильнюса и Риги и голословно обвиняют Польшу и страны Балтии в агрессивных действиях против Беларуси. Официальный Минск продолжает содействовать нелегальной миграции в ЕС, в приграничной полосе действуют, по информации польских и литовских властей, "вагнеровцы", а 1 августа Польша заявила о незаконном проникновении двух белорусских военных вертолетов в воздушное пространство страны. Тема возможных российско-белорусских провокаций в Сувалкском коридоре не сходит с повестки дня.

В Украине уже второй год бушует кровавая война, в которой Польша и страны Балтии всеми силами поддерживают Киев , а режим Лукашенко прочно стоит на стороне российского агрессора и всячески помогает Кремлю. В Беларусь было завезено российское тактическое ядерное оружие, а затем на территорию страны прибыли подразделения печально известной ЧВК " Вагнер ".

Отношения между Минском и его европейскими соседями последовательно ухудшаются после сфальсифицированных президентских выборов августа 2020 года и последующего подавления белорусских протестов. Дискуссии о закрытии границ шли еще в связи с делом Романа Протасевича и особенно обострились в контексте миграционного кризиса 2021 года. Но тогда до столь радикальных шагов не дошло – как по экономическим и политическим, так и по гуманитарным причинам. Два года спустя ситуация принципиально изменилась.

Внутриполитические события играют не последнюю роль



В такой ситуации не удивляет, что тон в Варшаве, Вильнюсе и Риге становится все резче, а полное закрытие границ обсуждается теперь не только на экспертном, но и на высшем государственном уровне: 3 августа польский премьер-министр Тадеуш Моравецкий и президент Литвы Гитанас Науседа подтвердили, что соответствующие планы существуют, а значит могут быть в любой момент реализованы.

Заявления официальных лиц о возможном закрытии границы носят многоплановый характер. С одной стороны, они являются инструментом давления на режим Лукашенко, который хотя и требует, чтобы его оставили в покое и не вмешивались во внутренние дела, но совершенно не заинтересован - по политическим и прежде всего по экономическим причинам - в таком развитии событий.