На белорусском пункте пропуска на границе с Литвой с 6 ноября начнется ремонт

 
Zerkalo.io
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas
Гродненская пограничная группа напоминает, что с 6 ноября этого года в пункте пропуска "Привалка" ("Райгардас" с литовской стороны) на границе с Литвой планируется начало ремонтных работ.

"На время проведения работ в пункте пропуска будет организовано реверсивное движение", — говорится в сообщении. О том, сколько будут длиться ремонтные работы, не сказано.

Водителей и всех, кто собирается за границу, просят учесть данную информацию при планировании поездок.

Напомним, по решению Литвы с 18 августа не работают два пункта пропуска на белорусской границе — "Шумскас" (сопредельный "Лоша") и "Тверячюс" ("Видзы").

Эти погранпункты были не самыми востребованными. Тем не менее их закрытие уже серьезно повлияло на очереди легковых автомобилей на выезд из Беларуси, которые и без того были большими.

2 ноября белорусские пограничники в очередной раз жаловались на литовских коллег. Говорят, те оформляют всего три фуры в час.

Ранее литовская таможня предупредила перевозчиков об очередном ужесточении контроля на границе с Беларусью и Россией с ноября — это касается транзитных грузов, следующих в третьи страны через Беларусь и Россию.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Zerkalo.io
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии