На белорусском пункте пропуска на границе с Литвой с 6 ноября начнется ремонт

"На время проведения работ в пункте пропуска будет организовано реверсивное движение", — говорится в сообщении. О том, сколько будут длиться ремонтные работы, не сказано.

Водителей и всех, кто собирается за границу, просят учесть данную информацию при планировании поездок.

Напомним, по решению Литвы с 18 августа не работают два пункта пропуска на белорусской границе — "Шумскас" (сопредельный "Лоша") и "Тверячюс" ("Видзы").

Эти погранпункты были не самыми востребованными. Тем не менее их закрытие уже серьезно повлияло на очереди легковых автомобилей на выезд из Беларуси, которые и без того были большими.

2 ноября белорусские пограничники в очередной раз жаловались на литовских коллег. Говорят, те оформляют всего три фуры в час.