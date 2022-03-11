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В Москве 11 марта состоялась встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко. На ней политики обсудили вопросы двусторонней интеграции, ситуацию вокруг Украины и санкции со стороны Евросоюза. Портал Zerkalo.io собрал основные тезисы Лукашенко на этой встрече.
Aliaksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas
Aliaksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas
© AP / Scanpix

О якобы планируемом нападении Украины на Беларусь

Во время разговора с Владимиром Путиным Александр Лукашенко несколько раз говорил, что Украина планировала нападать на Беларусь.

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— А я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям (четыре позиции, я сейчас покажу — карту привез), они бы атаковали наши войска — Беларуси и России, которые были на учениях, — заявил Лукашенко.

После он добавил, что украинская сторона «выстроила позиции для нанесения по Беларуси удара», и призвал ни перед кем не оправдываться, сравнив теоретические последствия от якобы готовящегося нападения Украины с последствиями Второй мировой войны.

Про санкции мирового сообщества

Реакцию стран Евросоюза на войну в Украине в виде новых санкций Лукашенко назвал свинством, добавив, что и Беларусь, и Россия итак «всегда под санкциями»:

— Сегодня они более масштабные, но мы уже к этому, простите, свинству Запада привыкли. Почему свинству? Потому что это всё нелегитимно, как они любят говорить, это всё незаконно, в нарушение всех международных соглашений и договоров, к которым и они, и мы — в части каких-то [договоров] - присоединились. Поэтому ещё раз, третий раз: это просто свинство, с моей точки зрения. Я уже этого натерпелся, вы «наелись» уже.

Также он назвал санкции «временем возможности», уточнив, что причина проблем в Беларуси вовсе не в них:

— Сегодня санкции для нас — это время возможностей. Я человек советский, Вы из советского периода, хорошо знаете — мы всегда тогда были под санкциями и нормально жили и развивались. Просто в силу сложившейся обстановки, даже не с санкциями связано, просто времени мало прошло, наши люди озаботились.

О взаимном сотрудничестве

Также Лукашенко предложил Владимиру Путину свою помощь (какую именно, не уточнил), а еще — собраться ОДКБ и ЕАЭС «за круглым столом» и объединяться.

— Ну так нам надо как-то собраться в ОДКБ, нам надо в ЕврАзЭС собраться, сплотиться вместе. Ведь все говорят о том, что нам надо вместе быть. Так давайте соберём. И поверьте, ещё добавив эти рынки, мы через месяц забудем, что у нас есть санкции. Поэтому ОДКБ и ЕврАзЭС… […] Нам надо собраться в Москве за столом, сесть за стол переговоров и договориться: мы вам это продаем, вы нам — это, и выстраиваем нашу общую экономическую политику.

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