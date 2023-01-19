Последующие поставки производит АО "ТВЭЛ" по двустороннему контракту, заключенному в 2017 году, сообщает компания.
Ядерное топливо прошло входной контроль на БелАЭС. Его перегрузят на первом энергоблоке во время планово-предупредительного ремонта в этом году. Напомним, в прошлом году плано-предупредительный ремонт длился более полугода.
По проекту использование топлива в реакторах ВВЭР-1200 предусматривает четырехгодичный топливный цикл с одной перегрузкой раз в 12 месяцев. "ТВЭЛ" отмечает, что сейчас ведется работа над переводом аналогичных реакторов на российских АЭС на удлиненный 18-месячный цикл.
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