"Мы должны плотнее работать друг с другом". Лукашенко встретился с вице-президентом Ирана

По мнению Лукашенко, США и другие западные страны используют конфликт на Ближнем Востоке против Ирана. "Наш ответ один: мы должны плотнее работать друг с другом, вместе сотрудничать, чтобы противостоять этим выпадам", — заявил он.

В ходе общения с Мохбером в присутствии журналистов Лукашенко неоднократно проводил параллели между двумя странами: "Вы знаете ситуацию, в которой находится Беларусь. Это примерно та же ситуация, в которой находитесь и вы. Давление, оказываемое на наши государства, беспрецедентное, но вы уже научились в какой-то степени этому противостоять, и ваш опыт для нас весьма важен".

Санкции на Беларусь и Иран были наложены, в том числе, за соучастие в российской агрессии против Украины. Так, официальный Минск предоставлял войскам РФ свою территорию для нападения на соседнюю страну, а Тегеран продавал Москве оружие — в частности, иранские дроны продолжают использовать для атак на гражданские объекты.