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В случае военных действий на Донбассе белорусская армия поведет себя "так, как российская", заявил Лукашенко в интервью российскому телеведущему Владимиру Соловьеву.
A. Lukašenka
A. Lukašenka
© AFP / Scanpix

— Опасность одна — что они (Украина — Прим. ред.) предпримут очень серьезные акции в направлении Донецка и Луганска. Я сказал недавно во время "Большого разговора", когда украинец мне задал вопрос, "Вы будете безумцами, если столкнетесь с Россией. И мы будем не с вами". Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ (горюче-смазочных материалов — Прим. Zerkalo), с Россией вместе, и электричество, — заявил Александр Лукашенко.

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Продолжая говорить про ситуацию в регионе, политик задался вопросом "Мы тут что, шутки шутим на южной границе?". А на вопрос Соловьева о том, организованы ли учения "против Украины" уточнил, что "если надо будет — и против Украины, и против НАТО".

— Мы нарисовали красные линии. Наступил на красную линию — получай, — продолжил он.

— Получай что? Ракетный удар по территории Украины? — переспросил Соловьев.

— И не только — все, что только есть.

При этом Лукашенко уверен, что это "американцы толкают на войну" Украину. Он также считает, что Киев не будет воевать с Минском, потому что "эта война продлится максимум три-четыре дня".

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