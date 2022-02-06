— Опасность одна — что они (Украина — Прим. ред.) предпримут очень серьезные акции в направлении Донецка и Луганска. Я сказал недавно во время "Большого разговора", когда украинец мне задал вопрос, "Вы будете безумцами, если столкнетесь с Россией. И мы будем не с вами". Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ (горюче-смазочных материалов — Прим. Zerkalo), с Россией вместе, и электричество, — заявил Александр Лукашенко.

Продолжая говорить про ситуацию в регионе, политик задался вопросом "Мы тут что, шутки шутим на южной границе?". А на вопрос Соловьева о том, организованы ли учения "против Украины" уточнил, что "если надо будет — и против Украины, и против НАТО".

— Мы нарисовали красные линии. Наступил на красную линию — получай, — продолжил он.

— Получай что? Ракетный удар по территории Украины? — переспросил Соловьев.

— И не только — все, что только есть.

При этом Лукашенко уверен, что это "американцы толкают на войну" Украину. Он также считает, что Киев не будет воевать с Минском, потому что "эта война продлится максимум три-четыре дня".