По данным Союза журналистов, в документе отмечается, что флаг использовался «карателями и полицаями» во время Второй мировой войны, а лозунг называется «коллаборационистским приветствием и боевым кличем» и сравнивается с приветствием «Хайль Гитлер».
О предложении запретить бело-красно-белый флаг в мае сообщил замначальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД (ГУБОПиК) Михаил Бедункевич. Причиной он называл использование флага коллаборационистами.
Директор Института истории НАН Беларуси Вадим Лакизо рассказывал изданию «Наша нива», что нет документов, свидетельствующих о том, что германские оккупационные власти разрешали коллаборационистам использовать такие флаги. При этом он отмечал, что во время войны «имело место использование бело-красно-белых флагов на публичных мероприятиях с пропагандистскими целями».
Бело-красно-белый флаг и лозунг «Жыве Беларусь» стали символами белорусской оппозиции после начала протестов, вызванных результатами президентских выборов. В августе 2020 года ЦИК Беларуси объявил о победе на выборах Александра Лукашенко. Его соперница Светлана Тихановская и ее сторонники не признали итоги выборов, после этого по всей стране начались массовые протесты и забастовки.
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