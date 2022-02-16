По окончании совместных учений с Россией Беларусь покинут все российские солдаты и боевая техника, заявили власти страны. "Ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники не останется после этого", - пообещал на пресс-конференции в среду, 16 февраля, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Он напомнил, что ранее о полном выводе войск РФ с территории Беларуси после маневров заявляли Александр Лукашенко и министерство обороны страны. Министр также подчеркнул, что российско-белорусские учения не нарушили ни одного международного соглашения или документа.

Совместные учения

С 10 по 20 февраля в Беларуси проходят совместные с Россией учения "Союзная решимость-2022". В НАТО выразили опасения, что они могут быть прикрытием для готовящегося нападения России на Украину. В Минске в свою очередь их назвали ответом на "продолжающуюся милитаризацию" стран Европы.

Лукашенко заявил, что эти маневры являются делом только России и Беларуси. Он исключил возможность войны с Украиной, а также выразил мнение, что конфликт между Минском и Киевом выгоден лишь западным государствам. Москва отрицает, что готовится напасть на Украину.

15 февраля Минобороны России объявило о постепенном возвращении военных с учений. Со своей стороны НАТО потребовала доказательств отвода войск РФ от границ Украины. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, данные НАТО говорят, наоборот, о наращивании сил, несмотря на их перемещения "туда-сюда". По сведениям Запада, Россия стянула к границам Украины более ста тысяч солдат.