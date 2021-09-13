Минск хочет закупить у России вооружения на миллиард долларов

Перспективы поставок Минску российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) C-400 обсуждались на переговорах в Кремле 9 сентября, уточнил Лукашенко. "Мы вели как раз речь о том, что С-400 нам будет к месту", — заявил он.
Лукашенко: Нас начинают с юга подогревать
"Нас начинают с юга подогревать. Мы должны готовиться — 1200 км граница с Украиной", — отметил белорусский правитель, не конкретизировав, однако, характера угрозы. "Поэтому нам придется закрывать и этот периметр", — добавил он.
По словам Лукашенко, президент РФ Владимир Путин дал поручение министру обороны России Сергею Шойгу проработать с белорусской стороной вопросы поставок.
Согласован перечень вооружений на период до 2025 года
Кроме того, Минск и Москва согласовали целый перечень вооружений, которые до 2025 года будут предоставлены Беларуси. "Это около десятка самолетов. Часть нам уже поступила. Это несколько десятков вертолетов, "Тор-М2", — уточнил Лукашенко. По его словам, речь идет об их размещении на западном направлении, "где мы находимся непосредственно в соприкосновении с натовскими войсками".
Система противовоздушной обороны С-400
Ранее, 25 августа, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что вопрос о поставке Минску систем С-400 пока не перешел в практическую плоскость. "Но уж с такой страной братской — как Беларусь — мы, естественно, не видим причин, чтобы прохладно к этому относиться", — приводило его слова агентство "Интерфакс". С-400 "Триумф" — система противовоздушной обороны дальнего действия.
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