Минск грозит запретом иноСМИ за "недружественные действия"

Нововведения допускают запрет на деятельность иностранных СМИ в Беларуси "в случае проявления иностранными государствами недружественных действий" в отношении белорусских СМИ. Кроме того, Минск расширил перечень оснований для аннулирования свидетельства о государственной регистрации СМИ и ограничения доступа к интернет-ресурсам, в том числе информационным. Белорусские власти объяснили свои действия намерением совершенствовать "механизмы защиты национальных интересов в медиасфере".

В августе 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы, по итогам которых ЦИК объявил о победе Александра Лукашенко с результатом более 80 процентов. В день голосования в стране начались массовые протесты, растянувшиеся на несколько месяцев. Выступления граждан, убежденных в фальсификации результатов выборов, жестко пресекались силовиками.