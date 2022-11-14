Минобороны России сообщило об "интенсивной подготовке" российских военных в Беларуси

"Российские военнослужащие, входящие в состав региональной группировки войск, на полигонах вооруженных сил Республики Беларусь продолжают курс интенсивной боевой подготовки", — говорится в сообщении.

"Занятия по боевой подготовке и боевому слаживанию подразделений проводятся в дневное и ночное время. На полигонах военнослужащие Западного военного округа совершенствуют стрельбу из штатного оружия, вождение боевых машин, прохождение психологической полосы препятствий, изучение навыков тактической медицины и другие дисциплины", — также сообщает Минобороны РФ.

Напомним, ранее Россия и Беларусь договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Ожидается, что в Беларуси разместят порядка 9 тысяч российских военнослужащих, РФ также перебросит около 170 танков, до 200 боевых бронированных машины и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм. Сколько российских войск переброшено к настоящему времени, неизвестно.