Мингорсуд оставил в силе приговор журналисткам "Белсата"

Минский городской суд в пятницу, 23 апреля, оставил в силе приговор журналисткам польского телеканала "Белсат" Катерине Андреевой и Дарье Чульцовой, которые были приговорены к двум годам лишения свободы по обвинению в "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участие в них". Журналистки участвовали в рассмотрении апелляции на приговор по видеосвязи.

Андреева и Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года, когда они вели прямую трансляцию с акции памяти погибшего активиста Романа Бондаренко. По версии следствия, из-за стрима, который журналистки вели из одного из соседних высотных зданий, было остановлено движение 13 автобусных маршрутов, трех троллейбусных и трех трамвайных. Ущерб ГП "Минсктранс" оценили в 11 562,14 рубля (в пересчете около 3675 евро).

Акции протеста в Беларуси продолжаются уже дольше полгода, они начались после оглашения результатов выборов президента, которые прошли 9 августа. ЦИК объявил победителем Александра Лукашенко, который правит республикой свыше 26 лет. Участники массовых протестов обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов.