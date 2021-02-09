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Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Латвии Айга Эйдука сообщила, что в прокуратуру не поступало запроса белорусских властей о выдаче белорусского оппозиционера, экс-претендента на пост президента республики Валерия Цепкало. Об этом сообщает информационное агентство Leta.
Valerijus Cepkala
Valerijus Cepkala
© Reuters / Scanpix

Уголовно-процессуальный закон предусматривает, что Латвия может отказать в выдаче лица, если выдача запрашивается по политическим мотивам. Также экстрадиция недопустима, если человек преследуется из-за его национальности или политических убеждений или же имеются обоснованные причины полагать, что права человека по указанным причинам могут быть нарушены.

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Выдача лица также не допускается, если выполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим важным интересам Латвийского государства, - говорится в законе.

В понедельник белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что Следственный комитет Белоруссии инициирует экстрадицию Цепкало из Латвии.

"Следственный комитет (СК) направил документы в генпрокуратуру об инициировании вопроса перед Латвией об экстрадиции Валерия Цепкало. По информации СК, фигурант обвиняется по ряду коррупционных преступлений, в том числе получение взяток в особо крупном размере", — сказала ведущая в эфире канала.

Цепкало уехал из Белоруссии в июле прошлого года после получения информации о том, что готовится его задержание, и сначала отправился в Россию. Сейчас он вместе с семьей находится в Латвии.

В августе Цепкало сообщал РИА "Новости", что в Белоруссии в отношении него заведено уголовное дело и он якобы объявлен в розыск. Предположительно, дело заведено по статье о получении взятки в особо крупном размере.

Ранее МВД Белоруссии сообщило о доследственной проверке на предмет совершения противоправной деятельности со стороны Цепкало по заявлению белорусского гражданина турецкого происхождения.

В 2014-2015 годах между Цепкало и турецким бизнесменом Седатом Игдеджи шло судебное разбирательство из-за спора о качестве строительства компанией бизнесмена личного дома для политика, которое закончилось мировым соглашением. Позже бизнесмен заявил, что знает о нарушениях законодательства и взятках при строительстве объектов Парка высоких технологий, администрацию которого возглавлял тогда Цепкало. Штаб политика и он сам неоднократно опровергали информацию, распространяемую бизнесменом. В июле Цепкало назвал инсинуациями обвинения в свой адрес со стороны белорусско-турецкого бизнесмена, из-за которых была начата проверка МВД, заявил, что сам является пострадавшим от его действий.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Акции протеста продолжаются до сих пор.

Латвия после выборов президента Белоруссии получила несколько десятков просьб белорусских граждан о предоставлении убежища. В нескольких случаях приняты положительные решения.

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