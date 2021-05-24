Матери Романа Протасевича сообщили, что ее сын находится в больнице

Белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич, который был задержан при экстренной посадке рейса Ryanair в Минске, находится в больнице в критическом состоянии. Об этом сообщил телеграм-канал «Беларусь головного мозга», редактором которого является задержанный журналист.

Мать Романа Протасевича сообщила о том, что по неподтвержденной информации ее сын найден в одной из минских больниц. Состояние его критическое — проблемы с сердцем. Об этом ей сообщили доброжелатели.

Наталья Протасевич — мать Романа Протасевича — подтвердила сообщение о госпитализации сына в разговоре с белорусским телеканалом «Белсат». Женщина уточнила, что получила эту информацию от «людей из медицинских кругов». Правдива ли она, Наталья Протасевич не знает. Но отмечает, что у сына наблюдались проблемы с сердцем.

У Романа есть проблемы с сердцем, из-за этого его не взяли в армию. Однажды у него было предынфарктное состояние. <…> Если ему что-то там сделали, то это могло спровоцировать сердечный приступ.

Наталья Протасевич добавила, что не знает, в какой больнице может находиться ее сын, поскольку «информация [о его госпитализации] переходила от одних докторов к другим».

Обновлено. МВД Беларуси заявило, что данные о госпитализации Протасевича недостоверны. Он находится в минском СИЗО № 1, жалоб на состояние здоровья от него не поступало, утверждает МВД.