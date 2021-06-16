Мать белорусского оппозиционного журналиста и блогера Романа Протасевича Наталья Протасевич выразила уверенность, что его участие в брифинге МИД Беларуси было вынужденным. Такое мнение она высказала во вторник, 15 июня, в беседе с агентством dpa.
По словам Натальи Протасевич, ее сын находился под психологическим давлением: "Он надел на себя маску, чтобы спасти себя, а также жизнь своей девушки".
На этот раз мать блогера, однако, не увидела на его лице следов насилия - в отличие от тех, которые ей удалось заметить на видеозаписи его "интервью". "Но он выглядел подавленным, нервно моргал. Ясно, что ему очень сильно угрожают", - добавила она.
Блогер считает родителей заложниками ситуации
Родители журналиста Наталья и Дмитрий Протасевичи находятся в Польше. Ранее их сын назвал их, а также свою девушку - гражданку РФ Софью Сапегу - "настоящими заложниками ситуации". На брифинге 14 июня он утверждал, что "прекрасно себя чувствует".
Между тем присутствовавшая на пресс-конференции журналистка информагентства БелаПАН Татьяна Коровенкова обратилась к блогеру напрямую: "Роман, я вам искренне сочувствую… Предполагаю, что с вами могли сделать… Ни одному вашему слову я не верю". Журналисты британской вещательной корпорации BBC с мероприятия ушли. Корреспондент Джон Фишер пояснил, что присутствовать на брифинге не будет, поскольку Протасевич "явно находится там по принуждению".
Ситуация с лайнером Ryanair и санкции Евросоюза
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске 23 мая. Лайнер сел после сообщения о минировании воздушного судна, оказавшегося впоследствии ложным. Были задержаны двое пассажиров - белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега. Совет ЕС позднее призвал европейских авиаперевозчиков избегать перелетов над территорией Беларуси.
Евросоюз 5 июня ввел санкции в отношении государственных авиакомпаний Беларуси - им запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами ЕС. Кроме того, свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний закрыла и Япония.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Профессор Жвирблене предупредила, что было бы, если бы в Литву пришел опасный штамм COVID-19 (26)
После того как в Европе стал распространяться...
Новый рейтинг: по-прежнему лидируют консерваторы (13)
Новый рейтинг показывает скачок доверия к лидеру...
Глава МВД Литвы обратилась в Генпрокуратуру по поводу незаконного провоза людей из Беларуси (1)
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте...
Второй день митинга: около парламента протестуют около 50 человек (1)
В среду около 50 человек продолжает акцию протеста у...
Коронавирус в Литве: 126 новых случаев, скончались 3 человека
За минувшие сутки в Литве подтверждено 126 новых...