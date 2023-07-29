Марафон "Нам не все равно" собрал больше 130 000 евро на помощь политзаключенным Беларуси

Марафон солидарности с политзаключенными начался утром 29 июля, он продлится 12 часов. Сбор средств будет закрыт вечером 30 июля.

Как отмечает Deutsche Welle, в марафоне участвуют более 20 СМИ и правозащитных организаций. Прямую трансляцию можно посмотреть в том числе на ютуб-канале лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Кроме того, в рамках акции издания публикуют тексты на своих сайтах и в соцсетях.

Собранные деньги будут распределены между фондами, правозащитными организациями и инициативами, которые оказывают помощь белорусским политзаключенным и их семьям. Организаторы говорят, что поддержка будет оказана, в первую очередь тем семьям, которые до сих пор не получали помощь.

По данным правозащитного центра «Весна», политическими заключенными в Беларуси признаны почти полторы тысячи человек.

В июне российские независимые медиа провели марафон «Ты не один» в поддержку политзаключенных в России. В рамках этой акции организаторам удалось собрать 39 миллионов 430 тысяч рублей.