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Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси разработана своя вакцина от коронавируса.
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
© Reuters / Scanpix

"В пробирке мы вчера получили свою вакцину - белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину", - цитирует его слова государственное информагентство БелТА.

Лукашенко, правда, заметил, что в Беларуси не будут торопиться с использованием собственной вакцины, поскольку болезнь может измениться и вариант коронавируса "будет совсем другой".

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Deutsche Welle
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