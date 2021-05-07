"В пробирке мы вчера получили свою вакцину - белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину", - цитирует его слова государственное информагентство БелТА.
Лукашенко, правда, заметил, что в Беларуси не будут торопиться с использованием собственной вакцины, поскольку болезнь может измениться и вариант коронавируса "будет совсем другой".
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