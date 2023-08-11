Лукашенко заявил, что продолжит вывозить украинских детей

Александр Лукашенко продолжит практику вывоза украинских детей в Беларусь. Об этом он заявил во время посещения минского аэропорта. Как сообщает его пресс-служба, к нему обратился работник воздушной гавани, выходец из Донбасса.

«Планировали и планируем! Дети ни в чем не виноваты. Мы договорились с Путиным, что будем финансировать эти поездки из союзного бюджета», – сказал он.

Напомним, Международный уголовный суд уже выдал ордер на президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой из-за практики депортации украинских детей с оккупированных территорий.

В конце июля представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза заявил, что на территорию Беларуси вывозили более 3 тыс. украинских детей.