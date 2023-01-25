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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что ему предлагали заключить пакт о ненападении с Украиной, сообщило государственное информагентство БЕЛТА, приведя комментарий, из которого следует, что он видит в Киеве потенциальную угрозу.
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
© AFP / Scanpix

Близкий союзник президента России Владимира Путина, Лукашенко рассказал о предполагаемом предложении на совещании с правительственными чиновниками и представителями правоохранительных органов.

Не приведя каких-либо свидетельств, в своем выступлении он также обвинил Украину в том, что она разрешает Западу использовать свою территорию для подготовки и вооружения боевиков, которые могут дестабилизировать обстановку в Беларуси.

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"Просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить", – заявил Лукашенко, согласно БЕЛТА.

Из его выступления неясно, кто выступал с таким предложением, Украина или Запад.

Реакции на слова Лукашенко со стороны Киева не поступало.

Представители Украины выражали озабоченность в связи с тем, что Москва может использовать Беларусь в качестве плацдарма для новой атаки на Украину с севера.

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Голос Америки
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