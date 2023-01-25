Близкий союзник президента России Владимира Путина, Лукашенко рассказал о предполагаемом предложении на совещании с правительственными чиновниками и представителями правоохранительных органов.

Не приведя каких-либо свидетельств, в своем выступлении он также обвинил Украину в том, что она разрешает Западу использовать свою территорию для подготовки и вооружения боевиков, которые могут дестабилизировать обстановку в Беларуси.

"Просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить", – заявил Лукашенко, согласно БЕЛТА.

Из его выступления неясно, кто выступал с таким предложением, Украина или Запад.

Реакции на слова Лукашенко со стороны Киева не поступало.

Представители Украины выражали озабоченность в связи с тем, что Москва может использовать Беларусь в качестве плацдарма для новой атаки на Украину с севера.