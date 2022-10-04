Лукашенко также заявил, что Беларусь принимает участие в войне в Украине, но "никого не убивает|.

"Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства. Наше участие в том, чтобы не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси, во-первых. Во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие", — пояснил Лукашенко.

По его словам, участие заключается в лечении и обеспечении продовольствием людей, "и не только россиян".

"Да, мы лечим. Лечили людей, если нужно. Да, мы кормим людей. И не только россиян. Мы больше всего кормим тех беженцев, нищих, бедных людей, которые по 400−500 человек за сутки прибывают к нам из Украины. Ну как их не накормить, как их не лечить?! Вот такое наше участие в этой военной операции. Другого нет и не будет", — пообещал он.

Его также возмутил тот факт, что в Украине вблизи с границей с Беларусью размещены войска. По его словам, Украина «стянула к белорусской границе группировку до 15 тысяч военнослужащих, осуществляет там инженерное оборудование блокпостов и огневых позиций, устроила заграждения на дорожных направлениях».

"Словом, не просто забаррикадировалась, а выстроила стену. Постоянно ведет оптическую, радиоэлектронную, радиотехническую разведку нашей территории, войск, объектов. Зачастую с нарушением своими беспилотниками линии государственной границы. И в то же время переживают и парятся по поводу того, "ах, как бы Беларусь не вступила в войну". И постоянно провокации на границе", — заявил Лукашенко.

Его не смущают сделанные им же взаимоисключающие заявления на совещании, как и тот факт, что после объявления о начале "специальной военной операции" Владимиром Путиным 24 февраля, российские войска вошли в Украину в том числе и с территории Беларуси, что сделало Беларусь соучастницей акта военной агрессии, несмотря на все обещания Лукашенко украинским лидерам, что «никогда с нашей территории не будут атаковать Украину». К тому же с территории Беларуси наносились ракетные удары по украинским позициям — это признавал и сам Лукашенко.