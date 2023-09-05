Лукашенко запретил уехавшим белорусам выдавать паспорта за границей

Белорусские дипломатические представительства больше не будут выдавать новые паспорта белорусам за границей. Указом "О порядке выдачи документов и совершения действий", подписанном правителем Беларуси Александром Лукашенко 4 сентября и опубликованном на его сайте, теперь для этого предписывается обращаться в МВД по месту последней регистрации.

То же самое касается обмена и продления паспорта: новый указ исключает право диппредставительства продлевать срок действия паспорта находящихся за границей. Биометрический паспорт живущий за границей гражданин Беларуси сможет получить только через МИД или через МВД РБ. Ранее это могли делать дипломатические представительства или консульские учреждения.

Помимо этого, согласно указу, оформить сделки с имуществом также можно будет только лично или на основании доверенности, оформленной в Беларуси.