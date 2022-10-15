Лукашенко запретил повышать цены. Это сработало?

Прошло чуть больше недели с того момента, как по требованию Александра Лукашенко в Беларуси запретили повышать цены. Резонансное заявление было сделано 6 октября на совещании с экономическим блоком правительства, после чего появилось соответствующее постановление Совета министров Беларуси, а затем и специальная директива.

Правда, уже пару дней спустя Лукашенко фактически дезавуировал свои слова по поводу запрета на повышение цен, намекнув, что это требование в скором времени отменят. Тем не менее в Беларуси уже успели завести десятки уголовных дел по поводу якобы выявленных фактов нарушений в ценообразовании.

Масштабные рейды в поисках нарушителей

"С сегодняшнего дня любое повышение цен запрещено", - заявил Александр Лукашенко 6 октября, посетовав на то, что цены в Беларуси стали "запредельными" после "ошалевшего всплеска" и дальше такое продолжаться не может. Он также пригрозил чиновникам и бизнесменам большими неприятностями, если это приведет к тому, что торговые точки станут закрываться.

Сразу после объявленного запрета на повышение цен и в прокуратуре, и в Комитете государственного контроля анонсировали масштабные рейды по магазинам и жесткую реакцию в отношении нарушителей - вплоть до возбуждения уголовных дел. Кроме того, к этим рейдам подключились депутаты и представители официальных профсоюзов.

Судя по официальной информации Комитета госконтроля, в некоторых случаях поводом для уголовных дел в отношении руководителей магазинов в Гродненской области было даже то, что цены на отдельные товары увеличились на 1,7 белорусских рубля (около 0,7 евро).

Однако уже 10 октября Александр Лукашенко решил снова высказаться на эту тему. На сей раз он заявил, что главным является не запрет на рост цен, а выработка системы контроля за ценообразованием. "А до выработки этой системы (это всего лишь несколько дней), да, цены расти не должны", - отметил Александр Лукашенко, так и не уточнив, что и когда появится вместо запрета на повышение цен.

Повышать цены можно будет только с разрешения властей

Между тем из постановления белорусского правительства "О временных мерах по стабилизации цен" следует, что повышать стоимость своих товаров и услуг теперь самостоятельно не могут не только юридические лица всех форм собственности, но и индивидуальные предприниматели. Обойти этот запрет в связи с "экономической целесообразностью" теперь можно только с разрешения республиканских органов управления и местных властей.

"Честно говоря, пока еще нахожусь в шоке, - рассказал индивидуальный предприниматель из Бреста Сергей, торгующий сантехникой. - У меня есть и импортный товар, и белорусский, который дорожал в последнее время даже больше на фоне укрепления рубля. Изменится курс валют: у кого я буду согласовывать цены, чтобы "не прогореть"?

Сергей также приводит пример своего брата, владеющего фермерским хозяйством: "Ему уже сказали, что если захочет поднять цену на свою продукцию, то надо просить разрешение в райисполкоме. То есть, огурцы должны и зимой, и летом стоить одинаково?"

Общественный активист Игорь Масловский убежден, что с ростом цен борются не приказами, указами и директивами, а конкуренцией. "Чем больше конкурентов, тем выгоднее потребителю, в борьбе за которого производители будут искать способы снижения себестоимости продукции. Но, это не про Беларусь, где государство пытается контролировать всё и вся", - отмечает Масловский.

История с куриной тушкой

Пожалуй, самая показательная и абсурдная история на тему запрета повышать цены в Беларуси связана с птицефабрикой "Дружба" в Брестской области. На этом предприятии решили фасовать тушку цыпленка-бройлера распиленной на две части, увеличив стоимость продукции.

Поскольку мясо курицы считается в Беларуси социально значимым товаром, цены на которые регулируются законодательством, то в отношении руководителей птицефабрики завели уголовное дело. В местной прокуратуре заявили, что в действиях подозреваемых усматривается "превышение служебных полномочий, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности", за что может последовать наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

После этой истории министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси приняло постановление "О регулировании цен на мясо кур, цыплят-бройлеров в виде частей тушки". Согласно документу, цена двух полутуш не должна превышать стоимость целой тушки курицы.

Более того, появилось и постановление правительства, которое фактически запрещает продавать в торговых точках части тушки птицы, если они не были разделаны непосредственно на предприятиях-изготовителях. Запрет не распространяется на частично обработанные полуфабрикаты (например, при мариновании, вялении и копчении курицы).

Как реагируют на запрет повышать цены на предприятиях?

Один из работников птицефабрики "Дружба" на условиях анонимности рассказал DW, что на предприятии теперь пессимистические настроения: "Недавно директора предприятия арестовали по подозрению во взяточничестве. Потом мы узнали, что завели уголовные дела за то, что на фермах, принадлежащих птицефабрике, скрывали падеж скота. Но последствия от запрета повышать цены при разделке курицы могут оказаться вовсе непредсказуемыми".

По словам собеседника, при нынешней системе ценообразования получать прибыль при производстве мяса птицы можно только поставками за границу. Однако накануне распоряжения "о заморозке цен" птицефабрику "Дружба" ограничили в возможностях экспортировать свою продукцию, чтобы не вызвать дефицит на белорусском внутреннем рынке. "Поэтому люди осознают, что скорее всего, доходы предприятия уменьшаться, а значит и наши зарплаты", - отмечает работник птицефабрики.

Как считает Игорь Масловский, возбуждением уголовного дела "за разделанные тушки" власти пытаются наказать людей за естественный ход истории. "Это все равно, что возбудить дело за то, что солнце сегодня не встало на один час раньше, потому что так было нужно начальству", - считает общественный активист.

По этому поводу он с иронией вносит свое предложение: "Давайте тогда свинину и говядину тоже не будем разделывать, а продавать ее только целиком. Да и курицу не надо потрошить и ощипывать".