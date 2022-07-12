Лукашенко: Запад планирует напасть на Россию

"В последнее время (и мы это подробно обсуждали вчера с президентом Российской Федерации) разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара (история повторяется) - через Украину и через Беларусь", - сказал Александр Лукашенко.
Как сообщалось, Лукашенко и Путин провели 11 июля телефонный разговор. Одной из основных тем беседы стал калининградский транзит. Кроме того, они в развитие июньских переговоров в Санкт-Петербурге продолжили обсуждение вопросов обеспечения обороны и безопасности двух стран.
После того, как 17 июня вступил в силу запрет на транспортировку российской стали и черных металлов через территорию ЕС, Россия заявила, что это враждебные и односторонние действия Литвы и блокада Калининграда. Литва это отрицает, называет российскую информацию пропагандой и напоминает, что транзит подпадает под санкции ЕС.
Вскоре ЕК объявила, что готовит разъяснения относительно того, как следует применять санкции к транзиту в Калининград. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила в конце июня, что Литва придерживается последовательной позиции – положения регламента должны выполняться.
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