Лукашенко: Запад планирует напасть на Россию

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Запад разрабатывает стратегические планы нападения на Россию, направления удара известны. Об этом Александр Лукашенко заявил на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава, передает БЕЛТА.
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
© Stopkadras

"В последнее время (и мы это подробно обсуждали вчера с президентом Российской Федерации) разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара (история повторяется) - через Украину и через Беларусь", - сказал Александр Лукашенко.

Как сообщалось, Лукашенко и Путин провели 11 июля телефонный разговор. Одной из основных тем беседы стал калининградский транзит. Кроме того, они в развитие июньских переговоров в Санкт-Петербурге продолжили обсуждение вопросов обеспечения обороны и безопасности двух стран.

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После того, как 17 июня вступил в силу запрет на транспортировку российской стали и черных металлов через территорию ЕС, Россия заявила, что это враждебные и односторонние действия Литвы и блокада Калининграда. Литва это отрицает, называет российскую информацию пропагандой и напоминает, что транзит подпадает под санкции ЕС.

Вскоре ЕК объявила, что готовит разъяснения относительно того, как следует применять санкции к транзиту в Калининград. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила в конце июня, что Литва придерживается последовательной позиции – положения регламента должны выполняться.

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