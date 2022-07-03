"Нас провоцируют. Должен вам доложить: три дня назад, может, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси, — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба. — Но, слава богу, противовоздушными комплексами "Панцирь" удалось перехватить все ракеты, которые были пущены Вооруженными силами Украины. Что это такое? Я клятвенно вас заверяю: ни один солдат Беларуси на территории Украины не воюет".

При этом подробностей того, сколько было ракет и где именно они были перехвачены, политик не сообщил.

Также во время выступления Лукашенко заявил, что Беларусь не стремится воевать в Украине.

"Нас по-прежнему пытаются втянуть в войну в Украине. Цель одна — одним махом разобраться и с Россией, и с Беларусью. Они якобы переживают, заявляют из Украины, что не хотели бы, чтобы белорусские войска вторглись через северную границу в Украину. Да не слушайте их! — эмоционально заявил политик. — Они были бы рады (я это знаю точно), если бы мы туда вошли. Им это надо, потому что приказано "оттуда", и плевать им на гибель мирных жителей. У украинских политиков и президента политика одна: чем больше погибнет украинцев, тем больше он будет кричать на весь мир о зверствах "фашистов из России и Беларуси". Еще раз повторяю вам то, что говорил год и больше назад: мы не стремимся воевать в Украине", - заявил Лукашенко.

По его словам, Минск и Москва должны быть готовыми в течение суток зеркально ответить "на агрессивные действия Запада". Он заявил, что "чуть месяца назад" отдал приказ подразделениям Вооруженных сил "взять под прицел, как сейчас можно говорить, центры принятия решений в ваших столицах". Речь идет о западных столицах. Каких именно, в своей речи политик не сообщил.

"Если только вы посмеете нанести удар, как они планируют, по Гомелю на юге, по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, по аэропорту, аэродрому в Лунинце или Бресту, ответ будет мгновенный, — обратился Лукашенко к "ястребам" (видимо, имея в виду западные страны). — Мгновенный просто, в одну секунду! Чем ответить у нас есть. И не только тем, о чем мы говорили недавно с президентом России (разговор шел о ядерном оружии. — Прим. ред.).

Я к этому давно готовился. Помните, я вам говорил: "Полонезы", ракетное производство и прочее. Вы полностью находитесь под ударом этих ракет. И я не буду смотреть, кто там в офисах или во дворцах сидит. Отвечать будем жестко и решительно!

<…> И мы ни в коем случае никого не пугаем. Мы не хотим никакие "сувалкские коридоры" пробивать. Мы этого не хотим. Не надо нас шантажировать. Вы нас не трогайте, и мы вас не тронем.