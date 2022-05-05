Лукашенко высказался о войне: "Чувствую, что эта операция затянулась"

Он рассказал, что не думал, что «специальная военная операция» России в Украине так затянется.

"Но я недостаточно погружен в эту проблему, чтобы сказать, идет ли она по плану, как говорят русские, или так, как я это чувствую. Хочу еще раз подчеркнуть, я чувствую, что эта операция затянулась", — сказал Лукашенко.

По его словам, Беларусь категорически не приемлет никакой войны.

"Мы делали и делаем сейчас все для того, чтобы этой войны не было", — заявил он (цитата пресс-службы Александра Лукашенко). Он также напомнил, что именно по его инициативе были начаты переговоры между Украиной и Россией.

Рассуждая о том, есть ли со стороны украинского руководства желание дипломатическим путем остановить боевые действия в стране, Лукашенко сказал: «Может, руководство Украины и хочет, но не может. Не может по одной причине: потому что сегодня не Зеленский управляет Украиной (пусть он на меня не обижается, это моя точка зрения). Вы там управляете (подразумеваются представители стран Запада, к которым относится и журналист. — Прим. редакции)».

"Если только Джо Байден скажет: "Все, мужики, повоевали, по-русски говоря, морду друг другу набили — давайте прекращайте. Война никому не нужна, она невыгодна", — в течение недели все прекратится», — добавил он.

Утром 24 февраля Россия напала на Украину. Для военного вторжения использовалась в том числе территория нашей страны, что сделало Беларусь соучастницей акта военной агрессии. При этом в предыдущие годы Александр Лукашенко не раз публично заявлял, что никто и никогда из Беларуси не будет атаковать Украину.