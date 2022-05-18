Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал поправки в уголовный кодекс страны, подразумевающие смертную казнь за покушение на теракт. Документ опубликован на Национальном правовом портале в среду, 18 мая.

Закон "Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь" меняет формулировку части 2 статьи 67 УК, по которой смертная казнь не назначается за приготовление и покушение на преступление. Теперь в ней появилось исключение: смертную казнь суды смогут назначать за "покушения на совершение преступлений", предусмотренных частью 2 статьи 124 (акт терроризма в отношении представителя иностранного государства или международной организации), частью 3 статьи 126, частью 3 статьи 289 (акт международного терроризма) и частью 2 статьи 359 (акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля).

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При этом смертную казнь не могут назначить тем, кто совершил преступление в возрасте до 18 лет, мужчинам старше 65 лет и женщинам. Закон вступит в силу через 10 дней с момента подписания.

Кого в Беларуси обвиняют в "покушении на терроризм"

После президентских выборов в Беларуси и последовавших за ними массовых протестов, в стране начались репрессии в отношении выступающих против режима Лукашенко.

В марте 2021 года ГУБОПиК сообщил о задержании Вячеслава Малейчука, который, как считают власти Беларуси готовился подорвать два самодельных взрывных устройства. Его обвинили в покушении на теракт. Через неделю КГБ внес Малейчука и еще 17 человек в список "причастных к терроризму". В список включили в том числе политиков Светлану Тихановскую и Павла Латушко.

В декабре 2021 года МВД сообщило о задержании пятерых жителей Минска, которые, по версии силовиков, бросили коктейль Молотова в городской отдел милиции. Против них возбудили уголовное дело о покушении на совершение акта терроризма (часть 1 статьи 14, часть 2 статьи 289 УК). В покушении на теракт также обвиняют фигурантку дела "Отрядов гражданской самообороны" Наталью Матвееву, которая, как считает КГБ, собиралась поджечь лесозаготовительную технику в березинском лесхозе.

Кроме того, как пишет "Медиазона. Беларусь" в 2022 году в стране начались массовые задержания подозреваемых в диверсиях на железной дороги. Людей обвиняют в порче путей с целью помешать передвижению российских военных составов. Большинству задержанных вменяют либо акт терроризма, либо подготовку к нему, пишет издание.