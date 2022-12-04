Шойгу с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным подписали протокол об изменениях в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности. О том, в чём суть изменений, не сообщается. Затем российский министр встретился с белорусским руководителем Александром Лукашенко. На встрече с Шойгу он заявил, что на территории Беларуси сейчас ведётся подготовка российских военных.

"И наши, и ваши офицеры готовят ребят. И белорусских, и россиян готовят", – приводит слова Лукашенко государственное агентство БелТА. По словам белорусского лидера, российские и белорусские военные проходят подготовку "как единая группировка, единая армия". Целью подготовки он назвал "защиту Союзного государства".

Лукашенко также подверг критике страны Запада, обвинив их в затягивании войны в Украине. "Ну, тогда специальная военная операция не прекратится, как вы это хорошо знаете", – сказал он Шойгу. По словам Лукашенко, Беларусь и Россия "войны не хотели и не хотят", но при этом "всё, что белорусы по открытому, реальному договору должны сделать, они сделают". Что он имел в виду последними словами, Лукашенко не пояснил.

Ранее Лукашенко утверждал, что, если война будет продолжаться, под угрозой будет само существование Украины.

О конкретном содержании переговоров с Шойгу не сообщается.

Белорусская армия не принимает прямого участия в войне против Украины, однако с территории страны российские военные наступали на Киев в феврале-марте 2022 года, также белорусская территория используется для нанесения ракетных ударов по Украине. Против Беларуси страны Запада ввели в связи с этим санкции, хотя и менее жёсткие, чем против России.

Украинская разведка отмечает переброску в Беларусь российских военных и военной техники, однако заявляет, что в данный момент не видит прямой угрозы наступления со стороны Беларуси.

В Москве и Минске заявляли, что создали совместную группировку для отражения угроз, которые якобы существуют со стороны стран НАТО. В НАТО отрицают какие-либо планы агрессии против Беларуси.