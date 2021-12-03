О совместных учениях

По словам Александра Лукашенко, Россия и Беларусь проведут совместные учения на белорусско-украинской границе в ближайшие пару месяцев.

"Пока мы еще верстаем планы, но первый этап точно зимой проведем. К этому все готово, - заявил Лукашенко - Поэтому пускай там не парятся, не переживают. Мы такие учения проведем. И будем усиливать этот фланг".

Ранее минобороны Беларуси заявило, что Украина укрепляет границу со своей стороны. Киев ответил, что таким образом защищается в связи с миграционным кризисом, однако белорусские власти подозревают, что в укреплении участвуют военные.

О ядерном оружии

На вопрос о заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности размещения ядерного оружия в восточных странах ЕС Лукашенко заявил, что предложит Владимиру Путину вернуть аналогичное оружие в Беларусь.

"То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении, - отметил Лукашенко. - Я же не зря сказал: мы на территории Беларуси к этому готовы. Я как рачительный хозяин ничего не разрушил, все сараи стоят на месте".

О беженцах на границе с ЕС

Лукашенко заявил, что "постарается решить" вопрос с беженцами, находящимися в Беларуси, до конца текущего года (ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что на территории страны пребывают семь тысяч мигрантов).

"Мы будем просить этих людей, которые законно у нас находятся по туристической визе в гостинице и прочее, чтобы они вернулись обратно, потому что гуманитарного коридора [о котором якобы просил Лукашенко в разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель] не будет. И я уже больше тысячи вернул их в Ирак", - заявил Лукашенко. По его словам, на содержание беженцев белорусская сторона потратила более 12,5 млн долларов.

Лукашенко в очередной раз напомнил о "петле на шее" от Евросоюза (подразумевая санкции), а также возложил ответственность за доставку беженцев к белорусско-польской границе на "проводников из России".

"Эти люди [беженцы] нанимают частников, 350 километров, 300 - и они на границе под Брестом и Гродно. Частные компании, потом такси, автобусы нанимают... Но здесь работали проводники из России, и "спасибо" чеченцам. Вот уж организованные люди. Они самые организованные здесь были, организовывая поток", - сказал Лукашенко.

О новой Конституции

Проект обновленной конституции будет опубликован до конца декабря, а референдум пройдет ближе к концу февраля, "если не начнется война", заявил Александр Лукашенко.

"Сейчас он [проект] у меня на столе. Сейчас я сижу и смотрю каждую строчку, как это было прежде. [Действующая] Конституция - я ее сам писал. Юристы писали пером, а я диктовал, потому что видел, я - президент - какие мне нужны полномочия, чтобы удержать страну. И сейчас я смотрю, потому что мне ее выносить на референдум".

Об угрозах "газом" Западу

Александр Лукашенко пригрозил закрыть транзит энергоносителей, если Польша закроет границу с Беларусью.

"Поляки решили закрыть нам границу с Беларусью. А если я закрою? Что будет тогда с этим потоком, который в основном в Россию, Китай идет через нас? Ведь у России с Украиной граница закрыта южная. То есть, через Украину не пройдут. Только Беларусь. Прибалтику нам на плечах носить - дорог нет, - заявил Лукашенко. - Поэтому прежде чем делать с их стороны заявления, надо мозги свои эти куриные взять в руки, как в народе говорят, и подумать, что ты бряцаешь".

В ответ на заявление Лукашенко пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что Минск подвергается беспрецедентному давлению со стороны Запада, "что не может не приводить к очень жесткой контрреакции со стороны Беларуси", однако подчеркнул, что позиция Кремля по этому вопросу остается прежней - российским контрактам на поставку энергоносителей на Запад ничего не должно угрожать.

Лукашенко уже угрожал перекрыть транзит газа в Европу в ответ на пятый пакет санкций в отношении Беларуси. Тогда Владимир Путин заявил, что не обсуждал с ним такого, добавив, что "ничего хорошего в этом нет".