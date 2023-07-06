Лукашенко: "Вагнер" могут использовать для обороны Беларуси

В случае размещения частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в Беларуси она может быть задействована для обороны страны. Об этом заявил правитель Беларуси Александр Лукашенко. Его слова в четверг, 6 июля, привело агентство БелТА.

"Будут они в Беларуси или не будут, в каком количестве - в ближайшее время мы разберемся… Мы обязательно проинформируем о наших дальнейших взаимоотношениях с этим подразделением", - заявил Лукашенко.

"Меня абсолютно не волнует и не беспокоит, что у нас будет размещено определенное количество этих бойцов", - добавил Лукашенко, подчеркнув, что если это произойдет, то "под определенные условия".

"Главное условие: если нам нужно будет задействовать это подразделение для обороны государства (если они будут здесь), оно будет задействовано мгновенно на любом направлении", - отметил белорусский правитель.

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