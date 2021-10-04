Старший международный обозреватель CNN в России Мэтью Чанс во время интервью спросил Александра Лукашенко, будет ли в Беларуси второй президент.

— Клянусь, я не собираюсь быть президентом даже до смерти. Клянусь. Все будет зависеть от ситуации в Беларуси. Если вы, ваши патроны на Западе не будут вмешиваться откуда угодно в нашу ситуацию, и мы будем чувствовать себя уверенно и спокойно, как суверенное независимое государство, как народ, который заслужил быть суверенным и независимым, поверьте, все случится раньше, чем вы думаете. Но если только вы посмеете еще раз, как в прошлом году, вмешаться в наши события, будет плохо. Будет так, как вы думаете сейчас, — заявил Лукашенко.

Он также добавил, что должен быть мир и покой, чтобы не разрушилось то, что создавалось при нем.

— Если вы нас будете атаковать, постоянно нас бомбить, лишать своего слова, своего лица и своей независимости, я буду вечным президентом. Я буду защищать то, что я создал вместе с белорусским народом даже ценой своей жизни, — сказал он.