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Александр Лукашенко 22 апреля вылетел в Москву, где сегодня состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Aliaksandro Lukašenkos lėktuvas
Aliaksandro Lukašenkos lėktuvas
© Stopkadras

Как сообщает телеграм-канал «Пул Первого», в повестке встречи — двусторонние отношения, включая предметное обсуждение торгово-экономических вопросов, борьба с пандемией COVID-19, шаги по восстановлению транспортного сообщения, совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, международные отношения и ситуация в регионе. В числе приоритетных названа также «союзная тематика».

На переговорах Путин и Лукашенко обсудят «широкий круг вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества», сообщала ранее пресс-служба Кремля. По ее информации, собеседники также планируют рассмотреть «перспективы взаимодействия в рамках Союзного государства».

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Накануне визита белорусский демократический лидер Светлана Тихановская заявила, что считает тревожной политическую ситуацию вокруг Беларуси. «В ближайшее время мы можем столкнуться с необходимостью защищать свою независимость. Человек, который десятилетиями строил себе репутацию «гаранта суверенитета», сам стал прямой угрозой суверенитету. И это полностью на его ответственности», — подчеркнула она.

Тихановская считает, что Беларуси не нужна «никакая дополнительная «защита» со стороны России». При этом демократический лидер подчеркнула, что белорусский народ относится к этой стране «очень тепло и добрососедски».

«Предлагаю оставить отношения наших народов именно такими. Любое решение, которое затрагивает национальные интересы, не может быть принято и тем более осуществлено без воли белорусского народа», — отметила Тихановская.

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naviny.by
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