Россия в ближайшее время поставит Беларуси огромную партию вооружений и военной техники, сообщил журналистам в Минске в среду, 1 сентября, правитель Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, речь идет о десятках самолетов, вертолетов, средствах ПВО и, возможно, зенитно-ракетных комплексах С-400.

"В ближайшее время - я подписал позавчера распоряжение - из Российской Федерации поставят нам (не буду говорить, какие деньги и что) десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже C-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил", - цитирует слова Лукашенко государственное новостное агентство БелТА.

Учения "Запад-2021"

Александр Лукашенко подчеркнул, что Россия поставит Беларуси самую современную технику. "Самое современное оборудование. Мы дооснастимся. Если мы увидим на учениях ("Запад-2021". - Ред.), что нам нужно что-то еще, значит, мы купим у Российской Федерации и поставим на вооружение", - добавил он.

Совместные стратегические учения (ССУ) вооруженных сил РФ и Республики Беларусь "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября 2021 года. По данным министерства обороны России, в них примут участие около 200 тысяч военнослужащих, а также до 760 единиц техники и 15 кораблей.