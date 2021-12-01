По словам Лукашенко, о том, что Крым "де-факто" является российским, он говорил еще до референдума (о вхождении полуострова в состав России. — Прим. Zerkalo.io).

— После референдума он и де-юре стал российским. Мое посещение Крыма, на что я имею полнейшее право, под чьим бы протекторатом и руководством он не был. Это и мой Крым, — заявил Лукашенко, припомнив, что впервые попал туда, когда повез маленького Витю (старший сын. — Прим. Zerkalo.io) на море.

Он рассказал, что Путин в один из его визитов в Россию, предложил "махнуть" в Крым.

— Путин мне много рассказывал о нынешней базе военно-космических сил в Севастополе, очень много. Я ему тогда сказал, когда пригласишь, тогда и полетим.

Лукашенко также рассказал, что полетит в Крым на самолете, а приземлиться хочет в Севастополе. Он уверен, что это будет ярким свидетельством того, что официальный Минск дал ответ на вопрос "Чей Крым?".

— Если президент приехал туда с президентом России, какие еще могут быть признания? Ни для меня, ни для Путина это не секрет. Между мной и Путиным такого вопроса не существует, — заявил Лукашенко.

Отвечая на вопрос о том, когда «Белавиа» начнет выполнять регулярные авиарейсы в Крым, Лукашенко заявил, что у Минска в данный момент «руки развязаны».

— А разве мы не летаем в Крым? Честно говоря, даже не знал, — сказал он. — Если не летает… Если надо будет перевезти наших людей, а у нас там и санаторий свой, у нас руки развязаны. Мы полетим тогда, когда нам нужно будет.

Напомним, 4 ноября глава парламентской комиссии по международным делам Андрей Савиных заявил, что белорусской стороной Крым был признан российским. В Кремле не посчитали слова белорусского депутата официальным признанием Крыма Минском.

— В Беларуси парламент не определяет внешнюю политику. Как и у нас, это прерогатива президента, — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Позже тезис о том, что «в реальности Крым является сейчас российской территорией» озвучил глава белорусского МИД Владимир Макей.

Сам Лукашенко, то ли в шутку, то ли в серьез на заседании Высшего Госсовета Союзного государства 4 ноября посетовал, что Путин не пригласил его в Крым.

В МИД Украины заявили, что признание Крыма российским будет иметь непоправимые последствия для украинско-белорусских отношений.