Лукашенко отметил, что после его недавних заявлений о масочном режиме и вакцинации его стали называть ковид-диссидентом.

Он подчеркнул, что никогда не выступал против ношения масок, но, по его мнению, «культура использования защитных средств есть только у врачей, а граждане, как правило, не соблюдают все меры предосторожности и рекомендации при ношении масок, поэтому их использование таким образом неэффективно».

В то же время Александр Лукашенко отметил, что правильное соблюдение масочного режима полезно.

"Я был бы рад, если бы люди, которые находятся в зоне риска (здравоохранение, социальное, торговля, бытовое, транспорт, культура, спорт и так далее), тоже в помещениях надевали маски. Но маска — это их дело. Вот тут мы тем более не должны настаивать. Надо — люди наденут", — считает Лукашенко.

"Мое железное требование — никого не заставлять", — отметил он.

Такого же принципа Лукашенко придерживается и в вопросах вакцинации: прививка спасает от заболевания или помогает легче перенести инфекцию, но принуждать граждан к вакцинации — лишнее.

«Вы доказали на практике: меньше болеешь, а если заболеешь — жить будешь. Поэтому я за то, чтобы вакцинировать. Не надо человеку на грудь коленом и колоть вакцину. Я против насилия», — заявил Лукашенко.

При этом он считает, что представленные в Беларуси российская и китайская вакцины от COVID-19 зарекомендовали себя гораздо лучше западных аналогов, поэтому страна и закупает эти препараты. К тому же в Беларуси уже производят по российским технологиям их вакцину, а в будущем появится собственный препарат. Таким образом, завозить в страну западные аналоги не имеет смысла.

Масочный режим в Беларуси ввели 9 октября, а через три дня власти начали говорить о введении административной ответственности за несоблюдение мер по противодействию распространению COVID-19. Всего обязательный масочный режим в этом году продержался 13 дней.

19 октября Александр Лукашенко провел совещание по эпидемиологический ситуации и раскритиковал обязательный масочный режим. Уже 22 октября Минздрав отменил обязательное ношение масок в общественных местах.