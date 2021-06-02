«Есть нюанс. В Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. Я об этом напомнил президенту Путину и сказал, что если [у самопровозглашенных республик] будут вопросы к ним — милости просим к нам, задайте им вопросы. Потому что людей убивали они там, на Донбассе, и кричал [Протасевич] в самолете, что ему грозит смертная казнь, а наши журналисты оправдывали, что у нас не предусмотрена по такой статье смертная казнь, а 15 лет. Он знал, что говорил. Он понимал, что там, на юго-востоке Украины ему могут быть предъявлены претензии — и это уже совсем другая ситуация», — заявил Лукашенко на встрече с правительством.

Генпрокуратура ЛНР расследует возможное участие Протасевича в военных действиях на востоке Украины в составе батальона «Азов». Накануне в ведомстве заявили, что установили «причастность Протасевича к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры», и запросили у Беларуси возможность провести с ним следственный эксперимент. Против него в самопровозглашенной республике возбуждено дело. Протасевич «совершил особо тяжкие преступления», с применением «тяжелого вооружения», в том числе пушек, минометов и зенитных установок, говорили в генпрокуратуре ЛНР.

По словам отца Протасевича, его сын был в Донбассе как журналист.

Бывший командир «Азова» Александр Билецкий подтвердил, что Протасевич работал в Донбассе журналистом. «Да, Роман действительно вместе с "Азовом" и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранения. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово», — сказал Билецкий.

Накануне белорусский госканал ОНТ опубликовал анонс «собственного расследования» экстренной посадки самолета Протасевича в Минске 23 мая. В ролике показывают до этого неопубликованные кадры допроса оппозиционера. «Меня просто подставили. Потому что я этого нигде не говорил, а как только я это сказал, я сразу оказался в Минске, вот сразу», — говорит на фрагменте Протасевич. Что он имеет в виду, непонятно.

Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу задержали 23 мая после того, как их самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске. Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков, он внесен в список террористов в Беларуси, а NEXTA признана экстремистским телеграм-каналом.

Пассажиры, летевшие одним самолетом с Протасевичем одним рейсом, рассказали, что перед посадкой борта в Минске он запаниковал, а в ответ на вопрос о том, что случилось, ответил: «Здесь меня ждет смертная казнь».

Из Конституции и Уголовного кодекса ЛНР следует, что там нет смертной казни. В соседней самопровозглашенной ДНР смертная казнь есть. Однако издание «Спектр» в 2020 году писало, что там не приводят смертные «приговоры» в исполнение, так как у нее нет механизма их реализации и палачей.



