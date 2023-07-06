Лукашенко: сейчас Пригожина на территории Беларуси нет

Отвечая на вопрос, где сейчас дислоцированы наемники и Пригожин он ответил: «Это компания российская. Поэтому вопрос явно не ко мне. Насколько я информирован, бойцы находятся в своих лагерях. Что касается Пригожина, он находится в Питере. На территории Беларуси его нет» (цитата по телеграм-каналу «Пул Первого», его ведет пресс-служба Лукашенко).

27 июня белорусский лидер подтвердил, что Пригожин прибыл в страну — как этого требовал Кремль, заключая с участием Лукашенко сделку с Пригожиным о прекращении мятежа в России.

"Гарантии безопасности, как он [Владимир Путин] вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их [вагнеровцев] счет", — объяснял Лукашенко.