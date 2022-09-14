"Рабочее утро накануне масштабных международных мероприятий Первый провел… в беспокойстве о соседях. Крупнейший энергетический кризис уже называют "апокалипсисом", и тут нашим соседям уж точно не до жиру. А также не до выбора - "елка или береза"!" - заметили авторы Telegram-канала.
На видео Лукашенко колет, судя по всему, относительно недавно привезенные дрова вместе с Сергеем Тетериным. Между ними завязывается диалог.
- Хорошие! - оценивает древесину Тетерин.
- Хорошие, - соглашается Лукашенко. - Не дадим, Семеныч, Европе замерзнуть, поможем нашим братьям. Может, и они нам помогут.
- Вы думаете обо всех. О Европе и о всей планете, - добавляет бизнесмен.
- Ну а как? Мы же центр Европы. Хвастаемся этим, - отвечает Лукашенко.
Он с одного удара раскалывает полено. У Сергея Тетерина, по всей видимости, топор не такой острый.
- Хорошие дровишки! - восхищается Лукашенко.
- Елка такая тягучая, - замахивается еще раз Тетерин.
- Тягучая. Но, слушай, Европе не выбирать сейчас: елка, березка. Главное, чтобы тепло было. Надо подумать, Семеныч, как там, чтобы крестьяне, рабочие получили, а не богачи. И главное, чтобы в Польше Дуда и Моравецкий (Президент и премьер-министр. - Прим. БЕЛТА) не замерзли, - подчеркнул Лукашенко.
- Это же наши соседи, - поддержал его бизнесмен.
- Может, одумаются, - резюмировал Лукашенко.
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