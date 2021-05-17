Лукашенко разрешил силовикам применять боевую технику против демонстрантов

Александр Лукашенко в понедельник, 17 мая, подписал документ "Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь". Новый закон наделяет органы внутренних дел правом применять боевую и специальную технику "при пресечении массовых беспорядков". При этом сотрудники правоохранительных органов по сути не несут ответственности за вред, причиненный в результате применения этой техники, оружия, спецсредств и физической силы.
Среди прочего этот закон дает силовикам право при задержании проводить личный досмотр граждан, их вещей и транспортных средств. Сотрудники МВД также смогут бесплатно и без письменного согласия физических лиц получать сведения из информационных систем, в том числе персональные данные. Силовики также уполномочены запрещать гражданам вести звуко- и видеозапись, кино- и фотосъемку окружающей обстановки.
Органы внутренних дел предлагается отнести к военизированным организациям.
Закон о госзащите
Лукашенко внес изменения и в закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны". Теперь его действие распространяется на военный и гражданский персонал "Оперативно-аналитического центра при президенте". "Защищаемые лица" и их близкие получают право сменить место службы и даже изменить внешность, если их безопасность нельзя обеспечить другими способами.
Новый закон дает возможность применения "мер государственной защиты" и в случае отсутствия непосредственной угрозы для жизни, здоровья и имущества "защищаемых лиц".
Протесты в Беларуси после выборов президента
В Беларуси с августа 2020 года продолжаются протесты против результатов президентских выборов, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко. Белорусы обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Силовики при разгоне демонстрантов неоднократно проявляли беспрецедентную жестокость.
В ходе протестов арестованы и задержаны более 30 тысяч человек, в том числе десятки журналистов. Сотни человек пострадали, еще несколько погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, но в итоге все члены его президиума были либо арестованы, либо вынуждены уехать за границу. Европейский Союз и США ввели санкции в отношении правителя Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.
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