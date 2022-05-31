— Дошло до того, что эти негодяи стали захватывать там наших людей, прежде всего — водителей автомобилей, которые попали в то время туда. Арестовали полторы тысячи или сколько там наших вагонов, захватили наши автомобили и до сотни по моему наших ребят, которые управляли этими фурами.

По словам Лукашенко, он предупредил украинцев, что вынужден будет провести специальную операцию по освобождению людей.

— Мы такую специальную операцию провели и всех наших людей освободили. Я не вникаю в детали, на то она и специальная операция, но, Иван Станиславович (обращаясь к Тертелю. — Прим. ред), надо всех ребят, которые проводили эту операцию, представить к государственным наградам. Блестяще провели, что даже вы не заметили.

Лукашенко не исключил, что в Украине могут еще оставаться несколько человек и дал указание их обязательно вернуть.

— Надо жестко поставить условие, пусть Макей разговаривает с этим послом Украины, что если это не будет сделано, мы уже ответим по-другому. Они очень многим рискуют, — пригрозил Лукашенко. Он обратил внимание, что в Беларуси не мало «вместе с послом украинцев», однако к ним относятся по закону.

Вместе с тем Лукашенко признал, что Беларусь потеряла украинский рынок, товарооборот которого составлял 7 млрд долларов.