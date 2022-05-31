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Александр Лукашенко на заседании Совбеза заявил, что для того чтобы вернуть в страну белорусских дальнобойщиков, застрявших из-за войны в Украине, спецслужбам пришлось проводить специальную операцию. Она была настолько секретной, что ее проведение никто не заметил.
Putino pakaliko Lukašenkos valdomos Baltarusijos valstybinės institucijos sulaukė programišių atakų.
Putino pakaliko Lukašenkos valdomos Baltarusijos valstybinės institucijos sulaukė programišių atakų.
© Scanpix

— Дошло до того, что эти негодяи стали захватывать там наших людей, прежде всего — водителей автомобилей, которые попали в то время туда. Арестовали полторы тысячи или сколько там наших вагонов, захватили наши автомобили и до сотни по моему наших ребят, которые управляли этими фурами.

По словам Лукашенко, он предупредил украинцев, что вынужден будет провести специальную операцию по освобождению людей.

— Мы такую специальную операцию провели и всех наших людей освободили. Я не вникаю в детали, на то она и специальная операция, но, Иван Станиславович (обращаясь к Тертелю. — Прим. ред), надо всех ребят, которые проводили эту операцию, представить к государственным наградам. Блестяще провели, что даже вы не заметили.

Лукашенко не исключил, что в Украине могут еще оставаться несколько человек и дал указание их обязательно вернуть.

— Надо жестко поставить условие, пусть Макей разговаривает с этим послом Украины, что если это не будет сделано, мы уже ответим по-другому. Они очень многим рискуют, — пригрозил Лукашенко. Он обратил внимание, что в Беларуси не мало «вместе с послом украинцев», однако к ним относятся по закону.

Вместе с тем Лукашенко признал, что Беларусь потеряла украинский рынок, товарооборот которого составлял 7 млрд долларов.

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