"Кругом враги"

Лукашенко отметил, что, по последним данным, в Польше и странах Балтии у белорусских границ сосредоточено более 30 тысяч военнослужащих, техника и вооружение.

"Более того, Варшава обратилась к руководству Североатлантического блока (который сейчас в переговорах телепается с Россией, хотят, действительно, Россия права, — заволокитить, замять все эти переговоры, идеи и преподнести как будто ничего не происходит, а мы видим, что происходит) с просьбой развернуть в данном регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения. Как люди военные мы сразу задаем вопрос: зачем?" — задался он вопросом.

Лукашенко считает, вывод может быть только один — "готовятся к чему-то серьезному, по крайней мере, длительному".

"На территории Польши и стран Балтии на ротационной основе находится от 8 до 10 тысяч военнослужащих Соединенных Штатов Америки. Американцам-то здесь что делать? Чего нас, Россию упрекать, что мы какие-то там маневры проводим, учения и так далее, если вы за тридевять земель сюда приперлись? Что вы здесь делать будете? Отдельные "горячие головы" уже открыто призывают к войне. Мы слышим эти заявления", — заявил он.

Его также "настораживает обстановка и на южных рубежах: со стороны Украины идет наращивание военного контингента".

"Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из "националистов-радикалов". Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие. И это все в непосредственной близости от Государственной границы нашей страны. Опять же, под видом того, что будут бороться с мигрантами. Да мигранты туда даже в страшном сне не попадут. Они туда не идут и не собираются в Украину идти, мы это прекрасно понимаем. Из Украины свои люди бегут, а они будут "защищаться от мигрантов из Беларуси", — сказал Лукашенко.

В Украине у белорусских границ проводится спецоперация "Полесье", в приграничье выведено до 10 тысяч военнослужащих. По мнению Лукашенко, динамика свидетельствует о наращивании военного контингента на южных границах Беларуси.

Совместные с Россией учения пройдут в феврале

Лукашенко напомнил, что в конце 2021 года договорился с президентом России Владимиром Путиным провести "солидные учения".

Он подчеркнул, что учения не должны стать исключительно белорусскими: "Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: Запада (страны Балтии и Польша) и юга (Украина)".

Как доложил глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин, учения пройдут в феврале.

"Мы учения планировали начать в феврале. Точную дату определяйте, сообщайте, чтобы нас не упрекали, что мы тут с бухты-барахты какие-то войска стянули, чуть ли не воевать собираемся", — поручил Лукашенко.

По итогам доклада он утвердил замысел совместного оперативного учения "Союзная решимость-2022" вооруженных сил Беларуси и России.