— После переговоров в Сочи и тех вопросов, которые были подняты на этих переговорах с президентом России, мы договорились, что ряд вопросов обсудим на уровне руководителей правительства и силового блока. Прежде всего, министра обороны, госсекретаря. Мы определили эти вопросы. Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 — это полная брехня и выдумки. Я даже не собираюсь сейчас перечислять все вопросы, которые были обсуждены. Их десятки были. Очень многие вопросы. Притом подвергнуты ревизии и обсуждению буквально все вопросы белорусско-российских отношений, — заявил Лукашенко.

По его словам, на встрече обсуждалось взаимодействие в формате Союзного государства, вопросы кооперации, военного и военно-технического сотрудничества, реализации совместных проектов, противостояние различным вызовам, в том числе внешним. «При этом, например, тема предоставления Беларуси российского кредита не обсуждалась, и ее изначально не было в повестке дня. Равным образом не поднимался вопрос так называемого трансфера власти, о чем писали некоторые ресурсы», — сказано в сообщении.

Прокомментировал он «выдумки и вранье о переговорах», сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

— Если очень кратко, отвечая на выдумки и вранье в разных каналах, я процитирую самого себя, когда мы в дружеской атмосфере подошли к итогам переговоров в рамках Союзного государства, я сказал, как мы видим это Союзное государство: «Мы, белорусы, живем в своей квартире, она небольшая. И огромная Россия живет, может быть, не в квартирке, я сказал, а на всем этаже. И мы суверенное и независимое государство». Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Беларусь должна войти в состав России или Россия должна войти в состав Беларуси, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления… Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении. А во-вторых, это абсолютно не нужно. Потому что, существуя как суверенное независимое государство, мы можем выстроить такую систему отношений, что эта система будет мощнее, нежели в самой Российской Федерации взаимоотношения отдельных территорий, — считает Лукашенко.

Он отметил, что если страны захотят, то смогут выстроить такую систему взаимоотношений и для этого много сделано.

22 февраля в Красной Поляне прошли переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Встреча длилась больше шести часов, официальных заявлений за ней не последовало. В протокольной части мероприятия стороны говорили о сотрудничестве двух стран в разных сферах, производстве вакцины против коронавируса на территории Беларуси, проработке дорожных карт по интеграции и др. Лукашенко и Путин тогда также покатались на лыжах и снегоходах и пообедали вместе. На следующий день политики по телефону продолжили обсуждение затронутых на переговорах вопросов. Александр Лукашенко улетел из Сочи во второй половине дня 23 февраля.