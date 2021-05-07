Белорусский правитель Александр Лукашенко раскритиковал обращение немецких адвокатов в Федеральную прокуратуру Германии с заявлением о совершении им преступлений против человечности, назвав его "глупой, сиюминутной политикой". "Они меня будут судить... Кто вы такие, чтобы меня судить? За то, что я защищаю вас и свою страну", - цитирует его слова в пятницу, 7 мая, государственное агентство "БелТА".

При этом Лукашенко отдельно раскритиковал тот факт, что заявление было подано именно в Германии, указав на национал-социалистическое прошлое этой страны. "Пусть бы Великобритания уже там выступила, Америка, Франция, в коалиции же были. Но не наследники фашизма", - заявил он далее и напомнил о большом числе жертв среди белорусов во время Второй мировой войны и преступлениях нацизма.

Обращение в Федеральную прокуратуру Германии

5 мая стало известно об обращении четырех немецких адвокатов в Федеральную прокуратуру в Карлсруэ в связи с применением насилия в отношении мирных жителей Беларуси на фоне мирных протестов после президентских выборов в августе 2020 года. Они заявили в прокуратуру от имени пострадавших от пыток белорусов о преступлениях против человечности, совершенных Лукашенко, которого ЦИК страны в очередной раз объявил победителем выборов.

В Беларуси ни Лукашенко, ни сотрудникам его силовых ведомств не грозят правовые последствия чрезмерного применения силы и пыток задержанных граждан, заявили юристы и призвали Германию провести независимое расследование таких преступлений. При этом адвокаты сослались на так называемую универсальную юрисдикцию, предполагающую возможность привлечения к уголовной ответственности за преступления, запрещенные международным правом и совершенные в других государствах.

По словам юристов, их клиенты пожаловались на телесные истязания, пытки лишением пищи и сна, оскорбления и унижения, вследствие чего здоровью всех их был нанесен серьезный вред. В частности, они сообщили о том, что им приходилось на протяжении многих часов стоять на коленях со связанными руками. "В целом действия властей можно назвать только зверскими", - отметили адвокаты. Представитель белорусской диаспоры в Германии заявил DW о "первом шаге на пути неизбежного признания режима террористической организацией со всеми вытекающими последствиями".

Протесты в Беларуси после выборов президента

В Беларуси почти 9 месяцев продолжаются мирные протесты против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола сотрудников силовых структур в отношении протестующих.

В ходе протестов арестованы и задержаны тысячи людей, в том числе десятки журналистов. Сотни человек пострадали, еще несколько погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, но в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. Европейский Союз и США ввели санкции в отношении Лукашенко и его окружения.