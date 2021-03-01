Лукашенко пригрозил закрыть все частные аптеки

Во время встречи с Лукашенко глава ведомства отметил, что некоторые аптеки в этом году допустили рост цен на лекарства на 30%.
«Значит, жесточайшим образом надо останавливать людей. Мы должны видеть и оптовиков, и розницу. Но самое главное — лекарства. Мы не должны позволить этим разного рода очумелым наживаться на бедах людей», — заявил Лукашенко.
В связи с этим он обратил внимание на то, что «никто не пришел и не принес копейку из них для того, чтобы поддержать лечение от ковида».
«Никто, только государство. Уже миллиард долларов на это из всех источников страна затратила. Что, кто-то пришел из собственников аптек и прочих какие-то деньги дал? Никто не дал», — сказал Лукашенко.
Развивая свою мысль, он поручил «привести в чувство» частные аптеки.
«Ну, у нас 50% государственных аптек, 50% примерно частных. Если в чувства не приведем частников, ну что ж, тогда будут работать государственные аптеки. Но мы не можем позволить на здоровье людей наживаться. Поэтому лекарства — на особый контроль», — подчеркнул Лукашенко.
Как сообщалось, для увеличения поступлений в бюджет власти с 2021 года приняли решение отменить ряд налоговых льгот. В частности, поставщики лекарств и медикаментов с нового года стали платить НДС в размере 10% (ранее лекарства и медикаменты не облагались НДС, поскольку действовала налоговая льгота).
После этого в Беларуси стали фиксироваться массовые случаи повышения цен на лекарства. В феврале Комитет госконтроля провел мониторинг 130 аптек и установил, что в стране «повсеместно произошло увеличение розничных цен на лекарственные препараты как пропорционально новой ставке налога на добавленную стоимость, так и в связи с повышением аптечными сетями размера применяемых торговых надбавок».
В некоторых случаях, по данным Комитета госконтроля, определенные лекарства подорожали на 35—40%.
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