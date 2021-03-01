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Александр Лукашенко потребовал от Комитета госконтроля разобраться с частными аптеками, которые допустили необоснованный рост цен на лекарства в этом году. Такую задачу он поставил 1 марта, принимая с докладом председателя КГК Василия Герасимова.
Лукашенко пригрозил закрыть все частные аптеки
© DELFI / Domantas Pipas

Во время встречи с Лукашенко глава ведомства отметил, что некоторые аптеки в этом году допустили рост цен на лекарства на 30%.

«Значит, жесточайшим образом надо останавливать людей. Мы должны видеть и оптовиков, и розницу. Но самое главное — лекарства. Мы не должны позволить этим разного рода очумелым наживаться на бедах людей», — заявил Лукашенко.

В связи с этим он обратил внимание на то, что «никто не пришел и не принес копейку из них для того, чтобы поддержать лечение от ковида».

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«Никто, только государство. Уже миллиард долларов на это из всех источников страна затратила. Что, кто-то пришел из собственников аптек и прочих какие-то деньги дал? Никто не дал», — сказал Лукашенко.

Развивая свою мысль, он поручил «привести в чувство» частные аптеки.

«Ну, у нас 50% государственных аптек, 50% примерно частных. Если в чувства не приведем частников, ну что ж, тогда будут работать государственные аптеки. Но мы не можем позволить на здоровье людей наживаться. Поэтому лекарства — на особый контроль», — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщалось, для увеличения поступлений в бюджет власти с 2021 года приняли решение отменить ряд налоговых льгот. В частности, поставщики лекарств и медикаментов с нового года стали платить НДС в размере 10% (ранее лекарства и медикаменты не облагались НДС, поскольку действовала налоговая льгота).

После этого в Беларуси стали фиксироваться массовые случаи повышения цен на лекарства. В феврале Комитет госконтроля провел мониторинг 130 аптек и установил, что в стране «повсеместно произошло увеличение розничных цен на лекарственные препараты как пропорционально новой ставке налога на добавленную стоимость, так и в связи с повышением аптечными сетями размера применяемых торговых надбавок». 

В некоторых случаях, по данным Комитета госконтроля, определенные лекарства подорожали на 35—40%.

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naviny.by

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