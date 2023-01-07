Российский офицер во время встречи с Лукашенко доложил о завершении боевого слаживания частей и соединений российско-белорусской группировки войск. По словам офицера, в частности, совместные учения провели мотострелковые и танковые подразделения, специальные войска, в том числе подразделения ПВО.
"Общее дело делаем", — сказал Лукашенко.
Он заявил, что опыт, полученный во время слаживания воинских частей и соединений, имеет большое значение для Беларуси.
"Я очень внимательно буду слушать и использовать это при подготовке наших вооруженных сил Беларуси и России для защиты общего Отечества. Самое важное, самое главное — мы с вашими военачальниками договорились, что вы скажете о недостатках, потому что нам придется и дальше работать в таком же режиме — готовить и белорусов, и россиян",— добавил Лукашенко.
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