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Александр Лукашенко посещает транспортно-логистический центр возле пункта пропуска "Брузги", где размещены мигранты, передает агенство БЕЛТА.
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
© Reuters / Scanpix

В ТЛЦ он прибыл вместе с губернатором Гродненской области Владимиром Караником и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо. Лукашенко здесь встретили его помощник - инспектор по Гродненской области Юрий Караев, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов.

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Александр Лукашенко осмотрел пункт раздачи питания в центре, поинтересовался, на всех ли хватает продуктов. Он также встретился с представителями Красного Креста.

Беженцы на белорусско-польской границе продолжают находиться во временном пункте размещения в транспортно-логистическом центре.

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