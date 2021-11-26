В ТЛЦ он прибыл вместе с губернатором Гродненской области Владимиром Караником и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо. Лукашенко здесь встретили его помощник - инспектор по Гродненской области Юрий Караев, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов.
Александр Лукашенко осмотрел пункт раздачи питания в центре, поинтересовался, на всех ли хватает продуктов. Он также встретился с представителями Красного Креста.
Беженцы на белорусско-польской границе продолжают находиться во временном пункте размещения в транспортно-логистическом центре.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Литовские больницы оказались заложниками обещаний Минздрава (35)
Минздрав постоянно заявляет, что врачам увеличат...
Около центра вакцинации Litexpo выстроилась очередь (4)
В пятницу утром около центра вакцинации в выставочном...
Коронавирус в Литве: 2002 новых случая и 14 смертей
За минувшие сутки в Литве было выявлено 2002 новых случая...
Посольство Китая остановило выдачу виз в Литве (66)
Китай с 25 ноября остановил выдачу виз в Литве ,...
СОГГ зафиксировала еще один случай повреждения забора из колючей проволоки (6)
За минувшие сутки на территорию Литвы из Беларуси не...